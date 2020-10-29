RTÜK, TELE 1 hakkında inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Musa Özuğurlu'nun sözleri nedeniyle Tele 1 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır. Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez” dedi.
Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
1?? Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır.— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 28, 2020
Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum.
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