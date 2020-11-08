RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan, Ebubekir Şahin'e, Berat Albayrak tepkisi

08 Kasım 2020 Pazar, 23:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri arasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından tarafsızlık tartışması yaşandı.

Kurul’un başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Albayrak’a övgüde bulundu. “Kutlu dava” ifadesini kullanan Şahin, şu tweeti attı:

Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken @BeratAlbayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir.

YASAYA İŞARET ETTİ

Şahin’in bu tweetine RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’dan tepki geldi. Taşçı, Şahin’in tweetini alıntılayarak ‘tarafsızlık’ hatırlatması yaptı. Taşçı, tweetinde şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan,

Yasa uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır.”