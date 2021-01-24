RTÜK’ten Halk TV’ye ceza savunması: Medya iktidarı devirebilir

24 Ocak 2021 Pazar, 11:16

RTÜK’ün 7 Nisan 2020 tarihinde Halk TV’de yayımlanan 'Şimdiki Zaman Siyaset' programında konuğun kullandığı ifadeler nedeniyle kanala verdiği para cezası yargıya taşındı. Cezanın iptal edilmesi istemiyle açılan davada, RTÜK savunma gönderdi.

RTÜK savunmasında medyanın iktidarı devirebilecek güçte olduğu ifade edilerek, “Medya iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, ekonomik kararlara hükmedebilecek, daha açık ifade ile istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda, her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır” denildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, RTÜK’ün mahkemeye sunduğu bu savunmaya tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

DARBE ARACI GÖRÜYOR: RTÜK, dava dosyasına sunmuş olduğu cevapta, ülkemizdeki medyaya bakış açısını ortaya koymuş ve medyayı bir ‘darbe’ aracı olarak görmüştür. RTÜK’ün medyaya karşı, darbeci olabilecek türden ifadeler içeren cümlelerinin, Halk TV gibi bir kanalın dava dosyasında yer alması kabul edilebilir bir durum değildir. RTÜK’ün davaya vermiş olduğu cevapta ‘…her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır.’ ifadeleri ile sanırım yandaş havuz medyasından bahsetmektedir.”

AKP MEDYAYI SUSTURMAK İÇİN TÜM İMKANLARINI KULLANIYOR: AKP iktidarı, kendisine muhalif olan medya ve televizyon kanallarını susturmak için devletin tüm imkanlarını kullanmaktadır. Ne yazık ki RTÜK de AKP iktidarının siyasi araç olarak kullandığı kurumlardan biri haline gelmiştir. Bunu anlamak için RTÜK’ün; Türkiye’nin gerçeklerini halkın bilgisine sunan gazetelere ve televizyon kanallarına vermiş olduğu para, ‘yayın durdurma’ ve ‘ekran karartma’ cezalarına bakmamız yeterli olacaktır.

İKTİDAR VE YANDAŞ MEDYA HALKI UYUTMA POLİTİKASI YÜRÜTMEKTEDİR: Sadece gerçekleri ortaya koyan televizyon kanalları ülke gerçekleriyle ilgili haberler yaparken, iktidar yanlısı ve sayıları bir hayli fazla olan kanallar, ülkeyi her alanda güllük gülistanlık gösterme çabasına girerek halkı aldatmaktadır. Bununla da yetinmeyip iktidarın oluşturduğu suni gündemlerle ilgili saatlerce yayın yapmaktadırlar. Bir başka deyişle, iktidar ile yandaş medya birlikte el ele halkı uyutma politikası yürütmektedirler.

RTÜK TARAFSIZ VE SAĞDUYULU OLMALI: Türkiye'nin basın ve yayın denetiminden sorumlu kurum tarafından, iktidarı eleştiren yayın organlarına uygulanan ağır yaptırımlar, önemli bir kamu kurumunun AKP iktidarının bir kolu haline geldiğini göstermektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medyayı sansürlemek ve medya mensuplarını korkutmak için bir araç olarak hizmet etmeyi bırakmalı, görev tanımındaki gibi tarafsızlık ve çoğulculuk için çalışmalıdır.’’



