RTÜK'ten Hande Erçel ve Kerem Bürsin'li 'Sen Çal Kapımı' dizisine ceza

11 Şubat 2021 Perşembe, 17:22

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayımlanan "Sen Çal Kapımı" ve "Baraj" dizilerine ceza kesti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisine; masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin 'Türk aile yapısına aykırı olması' gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

FOX TV'nin bir diğer dizisi "Baraj"a ise, 'toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı' gerekçesi ile idari para cezası kesildi.

'SEN ÇAL KAPIMI'

Ceza alan "Sen Çal Kapımı" dizisinin başrollerini Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Anıl İlter, Bige Önal ve Melisa Döngel paylaşıyor.

Dizinin konusu ise şöyle:

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği Serkan'ın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda ilişki yaşamaya başlar."