RTÜK’ten Selçuk Tepeli’nin sözlerine ceza!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 16:18

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox TV ana haber bültenini bırakan Fatih Portakal’ın ardından, bu kez yeni sunucu Selçuk Tepeli’ye ceza verdi. Ceza verilen diğer kanallar arasında ise, Haber Global, Meltem TV ve Tele 1 yer alıyor. RTÜK verdiği cezalarla, yine faturayı muhalif kanallara kesti.

PORTAKAL’DAN SONRA SELÇUK TEPELİ’YE DE CEZA

FOX TV’de ana habere Fatih Portakal’dan sonra gelen Selçuk Tepeli’ye yayındaki konuşması nedeniyle ceza verildi. Selçuk Tepeli’nin ana haber bülteninde yüksek otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken “Yani geçen varsa bilir. Orda ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun” şeklindeki sözlerinde geçen “düdüklenmek” ifadesi nedeniyle RTÜK, Fox TV’ye para cezası verdi.

RTÜK’ün gerekçesinde, Kanun’da yer alan “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX’a idari para cezası uygulandığını belirtti.

EROL MÜTELCİMLER’İN SÖZLERİNE YAYIN DURDURMA CEZASI

Haber Global’de “Saynur Tezel ile Kayıt Altında” isimli programı inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Erol Mütercimler’in “İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız.” şeklinde ifadelerini 6112 sayılı Kanun’a aykırı buldu.

Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasanın 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri … Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmü ihlal edildiği gerekçesi ile Haber Global’e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

MELTEM TV’YE DE CEZA

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, Meltem TV’de yayınlanan “Akıl Oyunu” programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüştü.

Programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler’in Sakarya’da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayı tartışılırken “Arkadaş bu Sakarya bölgesindeki burdaki bu rezalet nedir ya bu bölgedeki? Niye burada bütün tarikatlar niye burada yuvalanmış? Hayır ben söylüyorum, niye burada yuvalanmış? Buranın bir özelliği var. Neyse bilmem. Bak bu Sakarya bölgesinin orda oturanların kalpleri kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın” şeklindeki ifadeleriyle eleştiri sınırlarının aşıldığını tespit eden Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası verdi.

TELE 1’E CEZA

TELE 1’in “Forum Hafta Sonu” programının konuğu Mine Kırıkkanat’ın “… dolayısıyla AKP bir buçuk kuşakla birlikte milyonlarca ne yazık ki eğitilmiş cahil yarattı.”, “… sözselbelleği olan ondan da her şey uçan bir seçmen kitlesi, özenle yetiştirdikleri, cehalete eğittikleri seçmen kitlesi” “Yani zaten yetiştirdikleri cahil seçmenlere mikrofon tutulduğunda CHP’yi iktidar sananlar var. Anlatabiliyor muyum?” cümlelerinin yasada yer alan “Irk renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez” ilkesini ihlal ettiği gerekçesi ile Tele 1’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.