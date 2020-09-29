Rübik Küp’ün mucidi, bu kadar popüler olmasına anlam veremiyor

29 Eylül 2020 Salı, 10:18

1974 baharında Erno Rubik isimli genç bir Macar mimar, öğrencilerine üç boyutlu hareketi örneklemenin yöntemini arıyordu ve bu işe kafayı takmıştı. Tahta ve kağıttan yapılan; lastik bantlar, tutkal ve ataşlarla tutturulan küp bloklarını aylarca kurcaladıktan sonra, "Buvös kocka" ya da Sihirli Küp adını verdiği bir şey oluşturdu.

Nihayetinde Rubik’in Küpü şeklinde yeniden adlandırılan bu icat, 2018 yılında 350 milyondan fazla satılmasıyla dünyadaki en ünlü bulmaca oyuncağı haline gelecekti. Ayrıca sayısız sanat çalışması ve filme ilham olan bu küp, bulmacayı en kısa sürede tamamlamak için yarışan gençlerin meydanları doldurduğu ve küp yarışması ismini taşıyan rekabetçi bir sporu da doğurdu.

Fakat mucidinin yeni kitabı "Küp: Hepimizin Bulmacası" kitabında açıkladığı üzere başlangıçta kimse, küpün bu kontrolden çıkmış başarısına ondan daha fazla şaşırmadı. Küpün bu etkisi, Rubik’in Undark sitesiyle yaptığı bir röportajda söylediği üzere 'küpten çok daha ilginçti.'

Rubik bu kitabın, küpün ününü ve 'insanların neden onu sevdiğini' anlamaya çalışmakla ilgili olduğunu ekliyor.

İlk bakışta aldatıcı biçimde basit görünen küpün her bir tarafında, dokuz renkli kare yer alıyor. Başlangıç durumunda, her tarafın tekdüze bir rengi bulunuyor: kırmızı, yeşil, sarı, turuncu, mavi veya beyaz.

Bulmacayı çözmek için, küpleri çevirmeli ve sonunda her bir tarafı esas rengine göre döndürmek gerekiyor. Küple 43 kentilyondan fazla desen oluşabiliyor.

Kaynak: popsci.com.tr