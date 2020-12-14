Ruh sağlığı yasası bir an önce çıkmalı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

DSÖ, dünyada az sayıda insanın kaliteli ruh sağlığı hizmetlerine ulaşabildiğine, azgelişmiş ülkelerde insanların yüzde 75’i hiçbir tedavi göremediğine dikkat çekti.

Türkiye’deki durumu değerlendiren Davranış Bilimleri Enstitüsü Derneği Başkanı Uzman Klinik Psikolog Emre Konuk, bir ruh sağlığı yasası olmadığına dikkat çekerek “Nüfusumuz çok fazla, psikoterapi uygulayacak profesyonel sayısı ise çok düşüktür” dedi.

Türkiye’de 250-300 bine yakın ruh sağlığı profesyoneline ihtiyaç olduğunu belirten Konuk, “Ülkemizin ruh sağlığı ile ilgili süreçleri, 1928 tarihli, ‘Sıhhat ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun’a ek maddeler ve yönetmeliklerle yürütülür. Mevcut yasanın yol açtığı en büyük sıkıntı, bu yasanın bir kelimeyle bile olsa ruh sağlığından, yani ruh sağlığı hizmetlerinin nasıl düzenleneceğinden söz etmemesidir. Durum ek maddeler ve yönetmeliklerle idare edilmektedir. Kısacası mevcut sağlık yasası ruh sağlığı hizmetinin önünü tıkamaktadır” dedi.

Konuk, ruh sağlığı yasasının neleri düzenleyeceğine ilişkin şunları kaydetti: “Ruh sağlığı hizmeti, bu hizmeti verecek yetkinliğe sahip profesyoneller tarafından verilir. Ruh sağlığı hizmetini oturtmuş ülkelerde ve daha pek çok ülkede bu hizmet sigorta kapsamındadır. Nüfusumuz çok fazla, ruh sağlığı hizmeti verecek, yani psikoterapi uygulayacak profesyonel sayısı ise çok düşüktür. Devletin, ruh sağlığı hizmetinin düzenlenmesini sağlayacak akreditasyon -lisanslama-sertifikasyon kurullarının nasıl oluşturulacağında belirleyici rol oynaması ve denetlemesi beklenir. Gönül ister ki hiçbir partinin ve siyasal görüşün çıkarının söz konusu olmadığı bir konuda partiler anlaşsın ve hızla gündeme gelsin.”