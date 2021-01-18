Ruhsatı iptal edilen Sahilada projesinin kararına Torunlar şirketi ve Maltepe Belediyesi'nden itiraz

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

İlçe belediyesinin CHP’li eski meclis üyesi Mehmet Türkyılmaz, “Dava açtım ve kazandım ancak ben müteahhitten hamle beklerken bir anda Maltepe Belediyesi’nin karara itiraz ettiğini gördüm, çok üzüldüm. Birilerinin imam hatipten sınıf arkadaşlarına kent rantını yedirmeyeceğim” dedi. Proje kapsamında 25 katlı iki blok yapılması planlanıyordu.

Maltepe, Adatepe mevkiinde Torunlar şirketi tarafından yapılması planlanan “Sahilada” projesi için imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012’de değiştirilmişti. İBB tarafından hazırlanan üst ölçekli plana göre işlem yapması gereken Maltepe Belediyesi alt ölçekli planı hazırladı ve 27 Kasım 2015’te yapı ruhsatı düzenledi.

Dönemin CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz bölgeye göre fazla inşaat hakkı verildiği gerekçesiyle ruhsatın ve planın iptali istemiyle idare mahkemesine dava açtı. Davaya Torunlar şirketi de müdahil oldu. İstanbul 11. İdare Mahkemesi “ruhsat yenilenmesiyle davanın konusuz kaldığı ve Türkyılmaz’ın planın yapım sürecinde meclis üyesi olmaması” gibi nedenlerle davayı reddetti.

Türkyılmaz’ın temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay 6. Dairesi’ne gitti. Danıştay, Türkyılmaz’ın dava açma ehliyeti bulunduğunu belirterek idare mahkemesinin işin esası hakkında yeniden bir karar vermesi gerektiğine dikkat çekti. Danıştay’ın kararına Maltepe Belediyesi ve Torunlar şirketinin itiraz etmesi dikkat çekti. Belediye ve şirket karar düzeltme talebinde bulunarak alt mahkemenin kararının onanmasını istedi.