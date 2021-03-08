Rum basını: Türkiye'nin olmadığı enerji merkezi oluşturma politikası çöktü

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:42

Cyprusmail gazetesinde "Anastasiadis’in enerji konusundaki hayalleri bize pahalıya mal oluyor" başlığıyla yayımlanan makalede, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye'yi dışlaması eleştirildi.

Makalede, Anastasiadis'in 2017'de Crans Montana'da gerçekleştirilen ve sonuçsuz kalan Kıbrıs görüşmelerinin ardından yeniden seçilmeye, çözümden kaçınmaya ve Türkiye'nin müdahil olmayacağı inancıyla enerji alanında komşu ülkelerle ittifak yapmaya odaklandığı belirtildi.

Anastasiadis'in ilk iki hedefinde başarılı olduğu ancak Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Türkiye'yi dışlayarak "korkunç bir yanlış değerlendirme" yaptığı ifade edilen makalede, sonunda, Rum kesimini Doğu Akdeniz'de bir enerji oyuncusu haline getirme ve bölgede Türkiye'nin olmadığı bir enerji merkezi oluşturma politikasının çöktüğü kaydedildi.

"İTTİFAK ANLAMSIZ HALE GELDİ"

Makalede, Türkiye'nin bölgede keşif çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekilerek bunun Anastasiadis'in çok güvendiği, Yunanistan, Mısır ve İsrail’den oluşan üçlü ittifakı anlamsız hale getirdiğinin altı çizildi. Makalede, GKRY’nin bölgede ittifak kurduğu Yunanistan, Mısır ve İsrail’in, Rum kesimini dışlayan enerji planı yaptığı da vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşmayı imzalayabilecekleri yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan makalede, bu durumun Rum kesimi için işleri daha da zorlaştıracağı ifade edildi.

Makalede Türkiye ile Mısır arasında normalleşme yaşanması ve olası deniz yetki alanları anlaşması imzalanmasının Kıbrıs Rum kesimine nasıl yansıyacağı da sorgulanırken, Rum kesiminin Münhasır Ekonomik Bölge konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmadıkça doğal gaz satması mümkün olmadığı vurgulandı.