Rus aşısının üretimi için sözleşme imzalayan firmanın yeterlilik belgesi yok

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin Rusya ile birlikte üreteceği Sputnik V aşısı için “sözleşme imzalayan firmanın yeterliliğinin bulunmadığını” açıkladı. Emir, “Çin aşısında olduğu gibi Rus aşısında da aracı kullanacaklar. İktidara yakın firma, aşıyı başka bir fabrikada ürettirerek aracılık yapıp, milyon dolarlar kazanacak” dedi.

CHP’li Emir, iddiayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesi ile gündeme taşıdı. Emir, önergesinde, Çin aşısında olduğu gibi Rus aşısında da aracı firma kullanıldığını öne sürerek “İktidara yakın firma, aşıyı başka bir firmanın fabrikasında ürettirecek, sadece aracılık yaparak milyon dolarlar kazanacak” dedi. Aşı üretim sözleşmesinin imzalanması ile kamuoyuna açıklanması arasında 6 ay bulunduğuna dikkat çeken Emir, “Sputnik V sözleşmesi, Çin’le yapılan aşı sözleşmesi gibi belirsizliklerle doludur” dedi.

‘BELGESİ YOK’

Emir, önergesinde, VisCoran’ın sahip olduğu fabrikanın aşı üretme yeterliliğini gösteren GMP belgesine sahip olmadığını belirterek Türkiye’de GMP belgesine ve aşı üretebilme kapasitesine sahip 5’ten fazla firma bulunduğunu belirtti. Emir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir isim” dediği VisCoran firması sahibi Öztürk Oran’ın, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı ve TOBB Yönetimi Kurulu üyesi, Vakıf Katılım’ın yönetim kurulu başkanı, 15 Temmuz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi olduğuna da dikkat çekti. Emir, önergesinde, Koca’dan şu soruların yanıtlarını istedi: “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na VisCoran firması için bir baskı yapılmış mıdır? Anlaşmanın VisCoran firması ile yapılmaması durumunda onay süreçleri ile ilgili sıkıntı yaşanacağına dair çeşitli uyarılarda bulunulmuş mudur? VisCoran firması, bir doz başına ne kadar kazanç elde edecektir? Üretimi yapacak firmaya doz başına ne kadar ücret ödeyecektir? VisCoran firmasının aracılık etmesinden kaynaklanan zararın miktarı ne kadar olacaktır?”

‘KAMU KREDİSİ PEŞİNDELER’

CHP’li Murat Emir, “aşı üretimi için VisCoran firmasının görüşme yaptığı firmalardan birinin de Ziraat Bankası’nın iştiraki olan Onko İlaç olduğu” iddiasını gündeme getirdiği önergesinde, “Söz konusu görüşmelere başlanmış olması, ‘Sputnik V aşısının üretimi için sözleşme imzalayan firmanın kamu bankasından kredi kullanacağı’ yönündeki iddialarımızı da doğrular niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.