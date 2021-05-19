Rus Dışişleri’nden İsrail'e ‘kabul edilemez’ açıklaması

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:24

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi ile görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil İsrail-Filistin ilişkilerindeki duruma ilişkin samimi bir görüş alışverişi yaptığını belirten bakanlık, Bogdanov'un gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduklarını ve sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu dile getirdiğini aktardı.

MOSKOVA’DAN ARABULUCULUK DESTEĞİ

Bogdanov, çatışmalara en kısa sürede müzakere masasında çözüm bulunmasını sağlamak için Moskova'nın ilgili taraflara arabuluculuk desteği sunmaya hazır olduğunu yineledi.

-Sputnik