Rus göstericileri Cüneyt Arkın’a benzeten Nevşin Mengü’ye Cüneyt Arkın'dan yanıt
Rusya'da Navalny protestolarından bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye oyuncu Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Rusya’ya dönen muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı.
Polis, göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.
Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü’nün bu paylaşımına Cüneyt Arkın’dan yanıt geldi.
Mengü’nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.
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