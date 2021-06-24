Rus istihbaratının zirvesinden çarpıcı Afganistan demeci

24 Haziran 2021 Perşembe, 15:41

SVR Direktörü Sergey Narişkin, 24 Haziran’da düzenlenen 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda Afganistan'daki ABD misyonunun sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"20 YIL NEDEN SAVAŞTILAR?"

Dünya haritasında sürekli olarak yeni sıcak noktalar görünmesine rağmen uzun süredir devam eden bölgesel veya yerel ihtilafların hiçbirinin çözülmediğine dikkat çeken Narişkin, Washington tarafından bu yıl açıklanan Afganistan'dan geri çekilme kararını buna örnek gösterdi.

SVR Direktörü, Afganistan’daki sorunların çözülmediğini ve bu durumun Amerikalılar dahil hiç kimse için sır olmadığını dile getirerek şu soruyu sordu: “Bu kadar çok insanın hayatına mal olan 20 yıllık sonuçsuz savaşa kim, neden ihtiyaç duydu?"

“LİBERAL-TOTALİTER REJİMLERE DÖNÜŞTÜLER"

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de konuşmasında, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'da kaldığı süre boyunca uyuşturucu üretiminde 40 kat artış olduğu, bu nedenle birliklerin ülkeden çekilmesiyle Afganistan’daki durumun giderek bozulacağını belirtti.

Narişkin ayrıca, “Konsey sekreterinin de belirttiği gibi bu durum, teröristlere güçlü bir insan kaynağı sağlayabilir” dedi. Rus direktör ayrıca, "ABD ve müttefikleri, diğer ülkelere etiketler asarken, liberal-totaliter bir rejime nasıl dönüştüklerini fark etmiyorlar" yorumunda bulundu.

NİHAİ GERİ ÇEKİLME

Rusya, ABD, Çin ve Pakistan, 30 Nisan'da Afganistan'daki durumun çözümüne ilişkin istişarelerde bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı toplantının ardından, Amerikan ordusunun 11 Eylül 2021'e kadar nihai olarak geri çekilmesini de içeren ortak bir bildiri yayınlamıştı. ABD, son olarak 8 Haziran'da, Afganistan'daki birliklerinin yarısından fazlasını geri çektiğini duyurdu.