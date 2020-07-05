Rus kozmonot sıfır yer çekimi koşullarında yaşamanın zorluklarını anlattı

05 Temmuz 2020 Pazar, 12:23

Görsel: AA

Rus kozmonot İvan Vagner, göreve devam ettiği Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) katıldığı bir yayında sıfır yerçekimi koşullarında yaşamanın en zor tarafının izolasyon ve günlük yaşam şartları olduğunu ifade etti.

Vagner, "Benim için en zor olanı zannedersem kapalı bir ortamda uzun süreli izolasyon. Ve ayrıca günlük yaşam şartları. Gerçi insan her şeye alışıyor" diye konuştu.

'RESİM ÇİZMEK, KENDİ EL YAZINI KULLANMAK ÇOK ZOR'

Uzaydaki sıfır yer çekimi koşullarında resim çizmenin ve hatta kendi el yazısını kullanmanın da çok zor olduğuna dikkat çeken Vagner, "Sıfır yerçekimi şartlarında resim çizmek gerçekten de zor. Kendi el yazınızı kullanmanız ve doğru yazmanız, Dünya’da olduğundan çok daha zor" ifadelerini kullandı.

'EN ÖZLEYECEĞİM ŞEY LOMBOZDAN GÖRÜLEN MANZARALAR VE SIFIR YER ÇEKİMİ'

Rus kozmonot ayrıca 22 Ekim’de planlanan Dünya’ya dönüşünden sonra en çok özleyeceği şeyin, lombozdan görülen gündüz ve gece manzaraları olacağını itiraf etti.

Vagner, "Özleyeceğim ikinci şey ise sıfır yer çekimi. Burada hiç zorlanmadan takla atabilir ya da herhangi başka bir akrobasi hareketi yapılabilir. Hiçbir çaba harcamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Vagner, geçen nisanda Rus kozmonot Anatoliy İvanişin ve NASA astronotu Christopher Cassidy ile UUİ'ye ulaşarak göreve başlamıştı. Şu anda onlarla birlikte UUİ'de Amerikalı Douglas G. Hurley ve Robert L. Behnken de görev alıyor.

Kaynak: Sputnik