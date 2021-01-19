Rus muhalif: Erdoğan dostum değil

19 Ocak 2021 Salı, 13:16

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la artık dost olmadığını ifade etti. Jirinovski, 2 yıl önce yaptığı açıklamada, "Erdoğan benim dostum" demişti.

Dikgazete'den Fuat Safarov'un haberine göre, Rus devlet televizyonu Rossiya-1 canlı yayın programında konuşan Jirinovski, Türkiye'nin son politikalarını beğenmediğini söyleyince, sunucu koltuğundaki ünlü gazeteci Vladimir Solovyov, “Ama Erdoğan sizin dostunuz” diyerek daha önceki açıklamasını hatırlattı.

Jirinovski, beklenmedik soru üzerine, "Ne dostu? Biz belirli aşamalarda işbirliği yapabilirdik belki... Ama…" şeklinde konuştu.

Rus gazeteci Solovyov’un, "Erdoğan size NATO'dan çıkmaya hazır olduklarını söylemişti" hatırlatması üzerine Jirinovski, "Hazır! Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliğine üye olmak istiyordu. Biz bunu yaptık mı" dedi.

“ERDOĞAN İLE O TÖRENDE ÖZEL GÖRÜŞÜP KONUŞTUK...”

Jirinovski, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok saygı duyduğunu belirterek, "Erdoğan benim dostum" ifadelerini kullanmıştı.

Rus resmi Rossiya televizyon kanalına konuşan Jirinovski, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Göreve Başlama Töreni”ne katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydetmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Erdoğan benim dostum! Erdoğan şahsen beni davet etti. Orada devlet liderleri, başbakanlar vardı. Ama Erdoğan beni, bir siyasi lideri olarak özel davet etti. Törende Erdoğan ile görüşüp konuştuk... Türkiye ile işbirliği yapmamız lazım. Erdoğan bize elini uzatıyor. Biz ise susuyoruz. Neden Türkiye'yi ŞİÖ'ye almıyoruz? Türkiye ŞİÖ'ye üye olmalı. Ardından Gümrük Birliği'ne almalıyız. Türkiye giderek güçlenmek istiyor. Bizim için hiçbir sorun yok. Türkiye güney komşumuz."

