Rus muhalif lider Navalni’den açlık grevini bırakma kararı

23 Nisan 2021 Cuma, 16:07

Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, başladığı açlık grevini 24 gün sonra sonlandırdı. Navalni, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kollarında ve bacaklarında his kaybı yaşadığını belirtti.

Kendi seçtiği doktora görünme talebinden vazgeçmediğini vurgulayan Navalni, sivil bir doktor tarafından görüldüğünü ve testlerden geçtiğini belirtti.

Açıklamasının devamında Navalni, başta Rusya’da olmak üzere kendisine destek olan tüm dünyadaki iyi insanlara teşekkür etti.

Navalni, Rusya’da zehirlenmesinin ardından tedavi için gittiği Almanya’dan dönüşte Moskova’daki havalimanında tutuklanmıştı.