Rus Onkolog uyardı: Bu diyet ölüm riskini yüzde 50 artırıyor
Rus Onkolog Ivan Karasev, sık kırmızı et tüketimine neden olan ünlü diyetlerle ilgili sosyal medyadan uyarılarda bulundu.
Karasev sosyal medyadan, büyük ölçüde kırmızı etten oluşan diyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karasev, ABD’deki Dana-Farber Onkoloji Enstitüsü tarafından yapılan ve büyük ölçüde kırmızı etten oluşan diyetlerin "kolon hücrelerinde alkilleyici mutasyon imzalarının ortaya çıkmasına neden olduğu” araştırmasını örnek gösterdi.
KANSERDEN ÖLME OLASILIĞI YÜZDE 47’DEN FAZLA
Rus onkolog, bilim insanlarının bağırsak kanseri teşhisi konan 900 hastada tümör dokusunun ve sağlıklı dokuların DNA örneklerinin bilgilerini incelediğini ve her iki durumda da hasar bulduğuna dikkat çekti.
Karasev,"Bu hasarlar, herhangi bir biçimde çok fazla kırmızı et yiyen kişilerde çok daha yaygındı. Fakat kümes hayvanları ile balık tüketimi ve yaşam tarzıyla ilgili diğer faktörlerin etkisinin önemi yoktu" dedi.
Uzman, en yüksek DNA hasarı seviyesine sahip kişilerin kolorektal kanserden ölme olasılığının yüzde 47 daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.
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