Rus Ortodoks Kilisesi: Ayasofya kararını esefle karşılıyoruz
Rus Ortodoks Kilisesi, Danıştay’ın Ayasofya’yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini esefle karşıladıklarını açıkladı.
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