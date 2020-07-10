Rus Ortodoks Kilisesi: Ayasofya kararını esefle karşılıyoruz

Rus Ortodoks Kilisesi, Danıştay’ın Ayasofya’yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesini esefle karşıladıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 16:59
Abone Ol google-news

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler