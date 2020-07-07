Rus polisinden Kırımlı Tatarlara şafak baskını!
Kırım Haber Ajansı, bu sabah erken saatlerde, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından bir çok Kırımlı Tatarın evlerine baskın düzenlendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Kırımlı insan hakları savunucusu Lütfiye Zudiyeva, toplu baskın için “Görünüşe göre, Kırım’da Rusya Ceza Kanunu’nun 205.5. maddesi çerçevesinde suçlanan bir grup Müslüman daha olacak” ifadelerini kullandı.
Ukrayna merkezli haber ve analiz portalı Hromadske'den Victoria Bega'nın, insan hakları örgütü Kırım Dayanışması'ndan aktardığı habere göre, baskınlar sabah 4:00 sularında, dört ayrı köyde gerçekleştirildi.
Kaynak: Lutfiye Zudiyeva
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Zudiyeva, Rus polisinin aramalardan sonra Emil Ziyadinov, İsmet İbragimov, Alim Sufyanov, Seyran Hayretdinov, Aleksandr Sizikov ve Vadim Bektemirov adlı şahısları gözaltına aldığını belirtti.
"SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"
Avukat İslam Velilyaev, Kırım Dayanışması'na yaptığı bir açıklamada, araştırmacı Emil Ziyadinov'un evine girmesine izin verilmediğini söyledi. Velilyaev, "FSB memurları kartımı aldı ve beklememi söyledi. Savunma hakkı ihlal edildi, arama yapmama izin verilmedi" dedi.
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