Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi

Rusya’ya ait savaş uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

DHA
09 Eylül 2020 Çarşamba, 20:55
Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD keşif uçağını engelledi
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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağının Karadeniz’de tespit edilen ABD’ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.


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