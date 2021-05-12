Rus Senatör Puşkov, Erdoğan’ın ‘tüm dünyayı harekete geçirme’ açıklamasını değerlendirdi

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:23

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lider Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirtti. Aynı açıklamada Erdoğan, uluslararası camianın da İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Telegram hesabından paylaştığı mesajda Türkiye'nin Türk gönüllüleri kitleler halinde Filistin'e gönderme kararı alacağına çok fazla ihtimal vermeyen Puşkov, bunun İsrail'le devlet düzeyinde askeri çatışma anlamına geleceğinin altını çizdi.

“ULUSLARARASI GÜÇLERİN GÖNDERİLMESİ BAŞKA BİR ŞEY”

Filistinlilere siyasi destek vermenin ve koruma amaçlı olarak bölgeye uluslararası güçlerin gönderilmesi yönünde çağrı yapmanın başka bir şey olduğunu kaydeden Puşkov, "Ayrıca Türkiye, bölgesel güç olarak dişlerini göstermeli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çağrıda bulunduğu eylemleri gerçekleştirme mesajı vermelidir" ifadelerini kullandı.

‘ABD TARAFINDAN BLOKE EDİLİR’

Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunmayı planladığı İsrail karşıtı karar tasarısının ABD tarafından yine bloke edileceğini belirten Puşkov, "Ancak kararlar her şeye çözüm bulmuyor. İsrail'in eylemlerinin Ankara tarafından kararlılıkla kınanması, ABD yanlısı Batı'nın daralmasında bir başka faktör. Batı uzun süredir 'bir' değil ve şimdi daha da fazla bölünüyor" diye vurguladı.

Kaynak: Sputnik Türkçe