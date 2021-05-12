Erdoğan ve Putin telefonda görüştü: Uluslararası koruma gücü de konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki son durum ele alınırken, Erdoğan bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.
ULUSLARARASI KORUMA GÜCÜ ÜZERİNDE ÇALIŞMA FİKRİ
Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Birleşmiş Milletler’de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.
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