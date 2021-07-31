Rus turistler ülkelerine dönecek mi? Grushko’dan Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:08

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilere demeç veren Grushko, Rusya'nın Türkiye'deki orman yangınlarının durumunu yakından izlediğini ve ülke yetkilileriyle temas halinde olduğunu söyledi.

“Durumu yakından takip ediyoruz” diyen Grushko, Bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu, bu felaketle baş edebilmeleri için Türk makamlarına yardımda bulundu. Be-200 uçakları da dahil olmak üzere ekipmanlar gönderildi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkede bulunan Rus turistlerin durumuyla ilgili, "Türkiye’nin Rus yurttaşların çıkarlarını ve güvenliğini sağlamak için yeterli kaynağa sahip olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Grushko, "Elbette kimse kriz karşıtı kararlar almak istemez, ancak yine de acil bir ihtiyaç olduğu takdirde, vatandaşlarımızın güvenliklerini teminat altına almak için mümkün olan her şeyi yapacağız" şeklinde ifadelerini sürdürdü.