Rusya'dan AB'ye sert yaptırım tepkisi
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) ile bağları koparmaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkiler, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutuklanmasının ardından başlayan yaptırım ifadeleri nedeniyle yeniden gerildi. Rusya’dan yapılan sert açıklamada, “Moskova'nın canını acıtacak bir yaptırım getirilmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ile bağları koparmaya hazır olduğu” belirtildi.
Lavrov açıklamasında, "Kendimizi dünyadan soyutlamak istemiyoruz, ancak buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsan, savaşa hazır olman gerek" ifadesini kullandı.
AB: YAPTIRIM UYGULAYABİLİRİZ
Borrell, geçen hafta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ardından Avrupa Parlamentosu’nda açıklamada bulunarak Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğini söylemişti.
"Rusya hükümeti endişe verici, otoriter bir yolda ilerliyor" ifadelerini kullanan Borrell şu ifadeleri kullanmıştı:
'Rusya'nın insan hakları konusunu gündeme geldiğinde AB'yle yapıcı bir ilişki kurma niyeti bulunmuyor. AB'nin bir sonraki politika adımları Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar içerebilir.'
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