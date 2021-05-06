Rusya, ABD Donanmasını Karadeniz'de vurur mu?

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:26

Rusya, kısa bir süre önce Washington yönetimini, Donanmayı Kırım'dan uzak tutması konusunda uyardı ve ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e konuşlandırılmasını provokasyon olarak nitelendirirken, "düşman" ifadesini kullandı.

ABD Donanması ise birkaç hafta önce Türkiye'ye, iki savaş gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz'e açılacağını bildirmişti ki görünüşe göre bu plandan da vazgeçildi.

Biden Yönetimi'nin geri adımına rağmen Karadeniz ısınmaya devam ediyor ve Rus makamları tarafından yapılan sert açıklamalar kritik bir dönemece doğru ilerlendiğinin sinyallerini veriyor.

Savunma uzmanı Peter Suciu'ya göre ise bu açıklamalar, Rusya'nın ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerini hangi noktaya kadar tolere edebileceğine dair yaklaşık bir veri sunuyor:

İşte, o açıklamalardan öne çıkanlar:

"SİNİRLERİMİZLE OYNUYORLAR"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov hafta başında, "Amerikan gemileri kıyılarımızın yakınlarında ne arıyor? Bu tamamen kışkırtıcı bir eylem. Kelimenin tam anlamıyla kışkırtıcı: Gücümüzü test ediyor ve sinirlerimizle oynuyorlar" dedi ve aynı sertlikte devam etti:

"Kendisini Denizlerin Kraliçesi olarak gören ABD, bu tür olayların taşıdığı risklerinin çok yüksek olduğunun farkına varmalı. ABD'yi, kendi çıkarları için Kırım'dan ve Karadeniz kıyımızdan uzak durması gerektiği konusunda uyarıyoruz..."

Ryabkov bununla da kalmadı ve sözlerine, "ABD bizim düşmanımızdır ve Rusya'nın dünya sahnesindeki konumunu zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır" diyerek devam etti.

Moskova yönetimi, Karadeniz'de güvenliğini garanti altına almak için "ek önlemler" alma sözü verdi.

HANGİ ULUSAL ÇIKAR?

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev ise Çarşamba günü bir ulusal güvenlik oturumunda yaptığı konuşmada, "NATO bloğu ve özellikle de ABD'nin, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki deniz sınırlarına çok yakın bir bölgede askeri faaliyetlerini artırdığını belirledik" dedi ve şöyle devam etti:

"Soru, ABD'nin Karadeniz'de ne işi olduğudur... Pek çok Amerikalının Karadeniz'in nerede olduğu hakkında dahi bir fikri olmadığı gerçeğini hesaba katarsak burada, hangi ulusal çıkarın peşinde koşuyorlar?"

Suciu'ya göre ABD, bu tarz bir doğrudan temastan var gücüyle kaçınıyor, keza Pentagon sözcüsü John Kirby'nin geçen hafta yaptığı basın açıklamasında sarfettiği "Karadeniz'de rutin faaliyet yürütüyoruz" değerlendirmesi de bu durumu doğruluyor.