Rusya ağırlığını koyuyor

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Paşinyan ile görüşen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği görevin bölgede kanın dökülmesini önlemek olduğunu ve barışı tesis etmek için kendilerini çok işin beklediğini belirtti. Görüşmede Dağlık Karabağ’da konuşlanan Rus barış gücüne yönelik detayların ele alındığı aktarıldı. Sputnik’in haberinde de Lavrov’un, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan’ın Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiklerini söylediği aktarıldı.

‘STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ARTSIN’

Paşinyan’ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı’nın Rusya ile daha geniş çaplı işbirliği çağrısı yaptığı kaydedildi. “Rusya ile güvenlik, askeri ve teknik işbirliğini de artırmayı umuyoruz” denilen açıklamada “Elbette savaştan önce zor dönemler vardı ama bugunkü koşullar daha da zorlu” ifadeleri yer aldı. Paşinyan, “Savaş sırasında Rusya’nın, Putin’in desteğini hissettik” dedi.

Bölgedeki jeopolitik durumun farklı hale geldiğini belirten Paşinyan, Rusya ile ilişkilere atıfla “bağlarımız derinleşmeye devam edecek, etkileşimimiz daha da yakın ve daha stratejik olacak” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun dün Erivan’dan sonra Azerbaycan’ın başkenti Bakû’ye geçtiği bildirildi. Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Bakû’ye gittiği, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğü gündeme yansıdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şoygu ile görüşmesinde Türkiye’nin Rusya ile kuracağı ortak ateşkes izleme merkezi için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. AA’nın haberine göre, “Türkiye yönetimi ve bizzat Tayyip Erdoğan’a askeri operasyonların durdurulması için ön koşulların oluşturulmasına katkıları için teşekkür ediyorum. Bizim için dost iki ülke olan Rusya ve Türkiye, ateşkes gözetimi ve kontrolünü gerçekleştirecek. Bu, komşumuz olan iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendiğini göstermektedir” dedi.

Öte yandan Lavrov önceki gün yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki barış gücü operasyonunun niteliğini değiştirme çabalarının gözlemlendiğini belirtti. Rus barış gücü misyonuyla ilgili toplantıda, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ABD ve Fransa temsilcileriyle son günlerde yakın temas içinde olduklarını dile getiren Lavrov, “Anlaşma başarıyla uygulanıyor. Rus barış gücü operasyonunun niteliğini değiştirme çabalarını da gözlemliyoruz” dedi.

Azerbaycan ordusu önceki gün Moskova arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında 27 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunan Ağdam’a girerken Fransa’dan Dağlık Karabağ’da ateşkesin uygulanması için uluslararası denetim çağrısı gelmişti.

‘İSKENDER FÜZESİ KULLANILDI’

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden General Movses Hakopyan, ordunun Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını söyledi. AA’nın haberine göre Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa eden Hakopyan, ordunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendirdi. Hakopyan, “Füzelerin nerede kullanıldığına dair bilgi veremem” dedi. Ermenistan’ın Rusya’dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik ise “Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık” diye konuştu. Ermenistan Başsavcılığı, Hakopyan’ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi. Azerbaycan, Ermenistan saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

UNESCO DEVREDE

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Azerbaycan ve Ermenistan’a, kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak için Dağlık Karabağ bölgesine uzmanlardan oluşan bir ekip göndermeyi önerdi. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’ın örgütün Azerbaycan ve Ermenistan Daimi Temsilcileri ile görüştüğü bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azoulay ile telefonda görüştüğü belirtildi. Lavrov’un UNESCO’nun misyon gönderme teklifine desteğini dile getirdiği belirtildi.