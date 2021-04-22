Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: "Askeri işbirliğini gözden geçiririz"
Rus makamları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satması halinde Rusya'nın Türkiye ile askeri işbirliğini gözden geçireceği bildirildi.
TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'te yaptığı yıllık konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Kiev Yönetimine silahlı insansız hava araçları (SİHA) satması halinde, Rusya'nın Türkiye ile askeri ve teknik işbirliği gözden geçireceğini" söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, sorumlu ülkeleri, "Kiev yönetiminin bitmeyen savaş yanlısı açıklamalarını" gözden geçirmeye ve bu tutumu desteklememeye çağırmıştı.
"48 ADET SİHA SATIN ALACAĞIZ"
Ukrayna, 2019 yılında Türkiye’nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) satın alıp test etmiş ve Roketsan tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığını açıklamıştı.
Ukrayna merkezli savunma şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadim Nozdrya, Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun Türkiye'den 48 adet SİHA satın almayı planladığını duyurmuştu.
Video Haberler
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı