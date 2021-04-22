Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: "Askeri işbirliğini gözden geçiririz"

22 Nisan 2021 Perşembe, 00:10

TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'te yaptığı yıllık konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Kiev Yönetimine silahlı insansız hava araçları (SİHA) satması halinde, Rusya'nın Türkiye ile askeri ve teknik işbirliği gözden geçireceğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, sorumlu ülkeleri, "Kiev yönetiminin bitmeyen savaş yanlısı açıklamalarını" gözden geçirmeye ve bu tutumu desteklememeye çağırmıştı.

"48 ADET SİHA SATIN ALACAĞIZ"

Ukrayna, 2019 yılında Türkiye’nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) satın alıp test etmiş ve Roketsan tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığını açıklamıştı.

Ukrayna merkezli savunma şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadim Nozdrya, Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun Türkiye'den 48 adet SİHA satın almayı planladığını duyurmuştu.