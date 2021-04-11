Kalın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

AA
11 Nisan 2021 Pazar, 16:48
Kalın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunuyoruz
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Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." ifadesini kullandı.


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