Rusya, Çad'a askeri teçhizat desteği sağlayacak
Çad Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri teçhizat yardımında bulunacağını duyurdu.
Çad Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Çad'a askeri teçhizat desteğinde bulunacağı, Rus uzmanlarının Çad ordusuna ait teçhizatların onarılması ve modernleşmesi için yardımcı olacağı bildirildi.
Açıklamada, 24 Haziran'da Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı için Rusya'ya giden Çadlı heyetin Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle askeri savunma konusunu görüştüğü ve Rusların askeri teçhizat desteği sağlama sözü verdikleri ifade edildi.
Rusya ile Çad arasındaki ilişkiler 1964'e dayanıyor. İki ülke, petrol, tarım, savunma, enerji ve güvenlik dahil birçok konuda iş birliği yaptı.
Çad Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, Çad ordusunun askeri teçhizatının yüzde 90'ı Rusya tarafından temin edildi.
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