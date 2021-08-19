Rusya Devlet Başkanı Putin ile İtalya Başbakanı Draghi, Afganistan’daki durumu görüştü

19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:37

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Draghi telefonda görüştü.

Afganistan’daki durumun ele alındığı görüşmede iki taraf da bu ülkede insani felaketin önlenmesinin ve yaşayanların güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

"Afganistan'dan kaynaklanan terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği" ifade edilen görüşmede Putin ve Draghi, ülkede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla G20 kapsamında uluslararası girişimlerin pekiştirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Görüşmede Rusya ile İtalya arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler de ele alındı.