Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ayasofya yorumu

14 Temmuz 2020 Salı, 10:48

Sputnik’teki habere göre Zaharova'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

*Modern Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimi üzerine 1934'te alınan müze statüsüne ilişkin karar, Ayasofya'yı barış ve dinler arası uyumun sembolü haline getirerek bu özelliğini onlarca yıl boyunca sürdürmüş, halklar arasında dini hoşgörü ve diyalog ortamının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

*Yakın zamana kadar müze statüsü taşıyan ve tüm Hristiyan dünyası için kutsal yer ve dünya kültürü ile Avrasya uygarlığının mirası olan Ayasofya yönetiminin UNESCO Dünya Mirası statüsüne tam olarak uymasını umuyoruz.

*Bu eşsiz anıta yönelik her türlü eylemde, dünyanın genelindeki inananlar için taşıdığı olağanüstü önemin dikkate alınmasını bekliyoruz.