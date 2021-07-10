Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden ABD'ye: 'Dikkatinizi Rusya'dan uzaylılara çevirin'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'lilere dikkatlerini 'Rus tehdidinden' uzaylılara çevirmeyi tavsiye etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapma isteği yüzünden sürekli dinlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
'Rus dosyasının' ABD'nin iç siyasetinin istikrarlı bileşeni haline geldiğini belirten Rus diplomat, "Arkadaşların hayal gücü zayıf. Uzaylılara ve UFO'lara geçmenin zamanı geldi" yorumunu yaptı.
Carlson'ın bu açıklamasının, 'Rus tehdidi' iddiası tekrar gündeme gelmeseydi dikkat çekmeyeceğini söyleyen Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"Sunucu Carlson, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) yazışmalarını takip ettiğini ve bu yazışmaları internete sızdırma niyetinde olduğunu açıkladı. Gazetecinin görüşüne göre bunun nedeni, mevcut yönetimin onu muhafazakâr görüşleri nedeniyle sevmemesi ve Tucker Carlson Tonight programını sonlandırmak istemesi. Güya bu Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı ile röportaj yapmak istemiş ve bu yüzden gizli servisler tarafından takibe alınmış… Gazetecinin görüşüne göre, NSA'in onu 'Kremlin'in megafonu' ve 'Rusya propagandasının ajanı' olarak gösterme planları vardı."
Kaynak: Sputnik
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