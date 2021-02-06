Rusya Dışişleri Bakanlığı, TikTok hesabı açtı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 17:39

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 800 milyon aktif kullanıcıya sahip sosyal medya uygulaması TikTok’ta hesap açtı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Evet, gerçekten TikTok'ta hesap açtık. Uzun zamandır bir hesap oluşturmayı planlıyorduk ama şimdi bence bu doğru an. Son haftalarda yaşanan olaylar her şeyi hızlandırdı” dedi.