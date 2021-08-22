Rusya Dışişleri: ‘Washington’un son yaptırımlarına yanıt sert olacak’

22 Ağustos 2021 Pazar, 09:59

Rusya'dan ABD'nin son yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Zaharova, “Joe Biden yönetiminin bu tür düşmanca eylemlerini, siyasi irade eksikliğinden ve Rus-Amerikan ilişkilerini ortaklık temelinde inşa etme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.

Sözcü, Washington’un Rusya’ya baskı yapmanın işe yaramayacağını bildiği halde, gerçeklerden kopuk bu tavrından vazgeçmediğini kaydetti.

'DIŞ POLİTİKA BAŞARISIZLIĞI'

Moskova’nın Washington’un son yaptırımlarına yanıtının sert olacağını belirten Zaharova, “Cenevre zirvesinin ruhuna ve devlet başkanlarının vardığı anlaşmalara aykırı olarak Washington, ülkelerimizin uluslararası arenada işbirliği ve koordinasyonu artırması gereken bu zor dönemde, Rusya'ya uydurma bahanelerle yeni yaptırımlar getiriyor. Bu, ABD’nin Afganistan'daki öngörülemeyen sonuçlarla dolu en büyük dış politika başarısızlığı koşullarında yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik Türkçe