Rusya Dışişleri’nden dolar açıklaması
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, tüm işlemlerde doların rolünün azaltılması gerektiğini belirtti.
Blomberg’e demeç veren Ryabkov, Rusya’nın tüm işlemlerde doların rolünü azaltması ve kendisini düşmanlıkların kaynağı haline gelen Amerikan ekonomik sisteminden uzaklaştırması gerektiğini belirtti.
Ryabkov, “Kendimizi, sürekli düşmanlıkların zehirli kaynağı haline gelen ABD'nin finansal ve ekonomik sistemine olan bağımlılıktan korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
'İYİLEŞME GÖRMEYECEĞİZ'
Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde gerginliğin giderek arttığına vurgu yapan Ryabkov, “Güven eksikliği bir yana, karşılıklı düşmanlık anlamında bile hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Duygular dizginlenemiyor, çok uzun bir süre daha iyileşme görmeyeceğiz” dedi.
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