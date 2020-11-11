Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar durdu
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmanın durduğunu duyurdu. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy yaptığı açıklamada, 2 ülkenin askeri faaliyetlere son verdiğini ve askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu belirtti.
Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Sergey Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi” dedi. Sergey, "Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" ifadesini kullandı.
LAÇİN KORİDORUNA GEÇİCİ GÖZLEM NOKTASI
Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Rudskoy, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.
Sputnik'te yer alan habere göre, Rudskoy, "Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu" diye konuştu.
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