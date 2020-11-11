Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar durdu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:24

Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Sergey Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi” dedi. Sergey, "Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" ifadesini kullandı.

LAÇİN KORİDORUNA GEÇİCİ GÖZLEM NOKTASI

Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Rudskoy, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rudskoy, "Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu" diye konuştu.