Rusya, Google'a para cezası verdi
Rusya, yasaklanmış içeriği engellemediği için Google'a para cezası verdi.
Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Pazartesi günü bir Rus mahkemesi, Rusya'da yasaklanmış içeriği engellemediği için Google'ı 1,5 milyon ruble (20,350 dolar) para cezasına çarptırdı.
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