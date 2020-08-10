Rusya, Google'a para cezası verdi

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:53

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Pazartesi günü bir Rus mahkemesi, Rusya'da yasaklanmış içeriği engellemediği için Google'ı 1,5 milyon ruble (20,350 dolar) para cezasına çarptırdı.