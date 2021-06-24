Rusya: "İklim değişikliği dünya haritasını yeniden çizebilir"

24 Haziran 2021 Perşembe, 13:13

Rus RIA ajansında yer alan habere göre, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Patruşev, "Yüzyılın ilk yarısında dünyanın siyasi haritasını yeniden çizebilecek ve de en olumsuz senaryolarda, insani gelişmeyi onlarca yıl geriye götürebilecek, eşi görülmemiş bir küresel krize yol açabilecek iklim değişikliğini unutmamalıyız" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE NÜFUS HAREKETLERİ

İklim değişikliği neticesinde sıcaklıklarda yaşanan artış, kuraklık ve sellere, insan ve hayvan habitatlarında keskin değişikliklere ve olumsuz hava olaylarının sayısında artışa yol açacak. Buna ek olarak, su kıtlığının akut olacağı ve yükselen okyanus seviyeleri nedeniyle sular altında kalan ülkelerden çok sayıda mültecinin güvenli bölgelere hareket edeceği öngörülüyor.