Rusya ile ABD New START’ta anlaştı
RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) Moskova'nın şartlarıyla uzatmak için anlaştığını açıkladı.
New START anlaşması, dünyanın en büyük 2 nükleer gücü olan ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerinin ve bombardıman uçaklarının sayısını sınırlandırıyor. Ryabkov, Rusya ve (New START) anlaşmasını Moskova'nın şartlarıyla uzatmak için anlaşıldığını açıkladı.
Kremlin dün yaptığı açıklamada, 2 ülkenin 2010'da imzalanan ve gelecek ay sona erecek olan anlaşmayı uzatmak için bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Kremlin'in açıklamasına göre, Putin ve Biden iki ülke arasındaki diplomatik nota değişimine dair memnuniyetlerini dile getirerek anlaşmanın uzatılmasını onayladılar.
BEYAZ SARAY’DAN TEYİT GELMEDİ
Beyaz Saray ise henüz Kremlin'in dünkü açıklamasını teyit etmedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İki ülkenin New START anlaşmasını 5 yıl daha uzatmak için olan isteğini görüşerek, ekiplerin 5 Şubat'a kadar acilen anlaşmayı uzatmayı tamamlamak adına çalışması için anlaştılar. Aynı zamanda artan güvenlik sorunları ve silahların kontrolü gibi çeşitli konulara dair stratejik istikrar görüşmeleri yapmayı değerlendirmek için anlaştılar.”
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