Rusya ile ABD uzayda anlaşmayı uzattı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:08

Rusya hükümeti, “Uzayın barışçıl amaçlar için keşfedilmesinde ve kullanımınnda işbirliği yapılmasını içeren anlaşma 31 Aralık 2030’a dek geçerli olacaktır” açıklamasında bulundu. Söz konusu işbirliği anlaşması, 1992 yılında imzalandı ve şimdiye dek dört defa uzatıldı.

Sputnik’in haberine göre, ABD Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz ay Rusya’ya birtakım ürünlerin ihracatını yasaklayıp bu ülkeye yönelik yaptırımları sıkılaştırmıştı, ancak havacılık ile uzay çalışmalarıyla ilintili ürünler söz konusu yaptırımların dışında bırakılmıştı.

ABD, Kırım’dan Ukrayna’da ayrılıp Rusya’ya bağlandığı 2014’ten beri Moskova’ya çeşitli sebeplerle yaptırım uyguluyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptırımları genişleten son kararıysa, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın Rusya’daki bir iç hat uçuşu sırasında fenalaşması olayını izledi.