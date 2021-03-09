Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak
Rusya ile Çin arasında ayda ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, ayda araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır" denildi.
Video Haberler
- Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı
- Skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar!
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
En Çok Okunan Haberler
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- İttifak bozuluyor mu?
- “En önemli iki isimden biri Emre”
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı