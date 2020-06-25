Rusya ile davalık olan milyarder Putin ve kızlarının fotoğraflarını paylaştı
Rusya lideri Putin'in spot ışıklarından uzakta tuttuğu çocuklarının fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Servetini kaybeden ve Rusya'yla davalık olan milyarder Sergey Pugaçev'in paylaştığı fotoğraflarda Putin'in kızları Maria ve Katerina görülüyor.
Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları saklamasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının fotoğrafları ülkenin gündemine oturdu.
Putin’in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila’yla olan çocukları Maria ve Katerina’yı gösteren fotoğrafları, Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergey Pugaçev paylaştı.
Sözcü'nün haberine göre, ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve Rusya’ya karşı açtığı 14.4 milyar dolarlık (98 milyar TL) davayı kaybeden Pugaçev fotoğrafları kendi internet sitesinden servis etti.
Çocukların Strelki grubuyla fotoğrafı: Ortada solda Katerina, yanında ise Maria görülüyor
Maria ve Katerina, Pugaçev’in çocuklarıyla beraber Moskova yakınlarındaki bir evde görülüyor. Çocuklar Rus müzik grubu Strelki’yle poz verirken, fotoğrafların 2000’li yılların başlarına ait olduğu düşünülüyor.
Vorontsova soyadını kullanan 35 yaşındaki Maria, tıbbi araştırma alanında kariyerini sürdürüyor. Maria’nın Hollandalı bir iş adamıyla evlendiği ve çocuk sahibi olduğu belirtiliyor.
33 yaşındaki Katerina ise Tikhonova soyadıyla biliniyor. Rusya merkezli bir yapay zeka girişiminin başında olan Katerina, ülkenin en genç milyarderi Kirill Shamalov’la evliydi. Çift 2018’de boşandı.
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