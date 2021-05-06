Rusya merkezli siber güvenlik distribütörü İstanbul’da ofis açtı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:43

Koronavirüs salgınıyla ivme kazanan siber güvenlik pazarının dünya çapındaki büyüklüğü, 4 yılda 7 kat büyüyerek 167,13 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, geçtiğimiz yıl 118 bin 470 siber saldırı ve 36 bin 242 adet zararlı bağlantı tespit edildi.

İstanbul’daki Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla hizmet veren Axoft, temsilcilik açmaya karar verdiğini açıkladı. Bin 500 tedarikçi ve 4 bin 500 iş ortağını kapsayan ağıyla 2020’de 300 milyon dolar ciro elde eden Rusya merkezli şirket, siber güvenlik alanındaki yüksek teknoloji ürünleri için danışmanlık, tedarik ve uygulama hizmetleri veriyor.

KÜRESEL SİBER GÜVENLİK ŞİRKETLERİ ‘EN İYİ DİSTRİBÜTÖR’ SEÇTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Axoft Stratejik İş Geliştirme Direktörü Evgeny Kurtukov, “Kaspersky, Positive Technologies, Trend Micro, Palo Alto Networks gibi siber güvenlik sektörünün küresel oyuncuları tarafından pek çok kez en iyi distribütör seçildik.

Kurulduğumuz 2009’dan bu yana, Amerika’nın ünlü BT dergisi CRN tarafından bilgi güvenliği sistemleri alanında en iyi BT distribütörü olarak listelendik. 12 yıllık birikimimizi Rusya, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moğolistan’dan sonra Türkiye’nin hizmetine sunduğumuz için mutluyuz. Üç yıl içinde ülkedeki siber güvenlik pazarının önde gelen aktörlerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

5 YILDA 15 ÜLKE HEDEFİ

2019’da Kasperksy’den dünya çapında en hızlı büyüyen distribütör ödülünü almaya hak kazandıklarını söyleyen Kurtukov, küresel hedeflere yönelik şöyle konuştu:

“Organik ve inorganik büyüme olanaklarını değerlendiriyoruz. En geç 5 yıl içinde temsilciliklerimizi 15 ülkede yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Doğu Avrupa ve Güneydoğu Asya’daki ülkelerle ilgileniyoruz. Yeni Siber Güvenlik Mükemmeliyet Merkezimizi de Güneydoğu Asya’da açmayı planlıyoruz.”

“EN GÜNCEL ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE’NİN HİZMETİNE SUNUYORUZ”

Axoft’un Türkiye İş Geliştirme Müdürü Nihat Dikçe ise şu açıklamaları yaptı:

“Uç Nokta Güvenliği, Ağ Güvenliği, SCADA Güvenliği, Tehdit Yönetimi, Uygulama Güvenliği, Güvenlik Operasyonları Merkezi gibi en güncel çözümleri Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz. Hizmet kapsamımızı her yıl yeni teknolojik ürünlerle büyüteceğiz. Halen Positive Technologies, Immuniweb ve LumoGöz çözümlerine tanıtım ve satış desteği veriyoruz. Potansiyel tedarikçilerle görüşmelerimiz ve siber güvenlik alanında iş birliği yapacağımız üreticilerle teknik değerlendirmelerimiz de hızla devam ediyor.”