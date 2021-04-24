Kamu kurumlarının bilgileri sızdırıldı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 09:34

Türkiye kripto para borsasındaki dolandırıcılığı konuşurken kamu kurumlarını tedirgin eden bir gelişme yaşandı.

Barikat Siber Güvenlik firmasının, aralarında Türk Hava Yolları, BOTAŞ, TCDD gibi birçok stratejik 17 kamu kurumuna yaptığı “Sızma testi sonuçlarının” Dark WEB’e sızdırıldığı ortaya çıktı.

Önemli kurumların sahip olduğu kişisel verilere yönelik siber saldırılar karşısında açıklarının neler olduğunu anlatan raporların sızdırıldığını açıklayan Barikat firması, “İnceleme devam diyor” dedi.

Barikat adlı siber güvenlik firmasının açıklaması şöyle: