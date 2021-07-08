Rusya Milli Takımı'nda Cherchesov ile yollar ayrıldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu son sırada tamamlayan Rusya'da Stanislav Cherchesov'un görevine son verildi.
EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerden birisi olan Rusya'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile B Grubu'nda yer alan ve 3 puanla grubu son sırada tamamlayan Rusya'da teknik direktör Stanislav Cherchesov ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Konu ile ilgili açıklama Rusya Futbol Federasyonu (RFS) tarafından yapıldı ve teknik adamın görevine son verildiği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, 57 yaşındaki teknik adam ile karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı ifade edildi.
Rusya, EURO 2020'de Finlandiya'yı 1-0 mağlup edip Belçika'ya 3-0, Danimarka'ya ise 4-1 mağlup olmuştu. 2016'da takımın başına geçen Cherchesov, 2018 Dünya Kupası'nda aldığı sonuçlar ile kendisinden söz ettirmişti.
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