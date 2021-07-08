EURO 2020'de kendi kalesine gol atma rekoru!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 07:00

İngiltere'ye 2-1 yenilerek EURO 2020 defterini kapatan Danimarka'da Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı bu gol, turnuvada kendi kalesine atılan 11. gol olarak da tarihe geçti.

Diğer tüm Avrupa Şampiyonaları'nda bu sayı ise 9.

İşte EURO 2020'de kendi kalesine gol atan futbolcular:

1- Türkiye 0-3 İtalya: Merih Demiral (53.dakika)

2- Polonya 1-2 Slovakya: Szczesny (18.dakika)

3- Fransa 1-0 Almanya: Mats Hummels (20. dakika)

4- İsviçre 1-1 İspanya: Denis Zakaria (8.dakika)

5- Finlandiya 0-2 Belçika: Lukáš Hrádecky (74. dakika)

6- Hırvatistan 3-5 İspanya: Pedri (20. dakika)

7- Portekiz 2-4 Almanya: Ruben Dias (35. dakika)

8- Portekiz 2-4 Almanya: Raphael Guerreiro (39. dakika)

9- Slovakya 0-5 İspanya: Martin Dubravka (30. dakika)

10- Slovakya 0-5 İspanya: Juraj Kucka (71 dakika)

11- İngiltere 1-1 Danimarka: Simon Kjaer (39. dakika)