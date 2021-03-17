Rusya Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: ‘Zorluğun sebebi NATO üyesi olması’
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye’yle ilişkileri değerlendiren açıklamasında, “Kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var” dedi.
Kazak tengrinews.kz sitesine konuşan Şoygu, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. “Kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var” diyen Şoygu, “Zor olmasının nedeni ise engellenmemiz, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının engel yaratması. Bu elbette bir engel" dedi.
İşbirliği yapan 2 ülkeden birinin NATO üyesi olup diğerinin olmayışının kendi başına eşsiz bir tecrübe olduğunu belirten Şoygu, şunları kaydetti:
"Ancak bu ülkeler ortak bir dil buluyor, ortak çalışmalar, operasyonlar yürütüyor, imkansız görülen yerlerde dahi uzlaşma noktası buluyor. Çözüm yöntemleri buluyoruz. Sözgelimi İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi. Bize göre, Suriye’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması, bu tür krizlerin çözümünde yeni bir sayfa, yeni bir mekanizma."
SURİYE’NİN KUZEYİNDE ORTAK DEVRİYE
Şoygu, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye gerçekleştirdiğini de hatırlattı.
Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre Şoygu, "Teröristlerle birlikte mücadele ediyoruz. Ortak hava sahasında da sık sık birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda geçiş noktasını düzenliyor ve kontrol ediyoruz, göçmenlerle birlikte ilgileniyoruz" dedi.
Şoygu, Rusya ile Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki durumun çözüme kavuşturulması konusunda işbirliği yaptığına da dikkat çekti.
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