Rusya süre verdi: ABD Büyükelçiliği’nin 10 çalışanı terk etmeli

21 Nisan 2021 Çarşamba, 17:06

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’a bugün elçiliğin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota sundu. Açıklamada, “21 Nisan’da ABD’nin Rusya Federasyonu’ndaki Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda çağrılarak, kendisine Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota sunuldu. Bu kişilerin 21 Mayıs gün sonuna kadar ülkemizi terk etmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.

‘EYLEMLERE KARŞILIK’

Açıklamada ayrıca bu önlemin, ‘Amerikan tarafının Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ve New York'taki Rus Başkonsolosluğu'nun asılsız bir şekilde ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen bazı çalışanlarına karşı sergilediği hasmane eylemlerine verilen karşılık’ olduğu vurgulandı.

‘SONRAKİ ADIMLAR KISA SÜREDE ATILACAK’

Gelecekte atılacak adımlara da vurgu yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 16 Nisan'daki açıklamasında ABD'nin Rusya'ya yönelik yasadışı yaptırımlarının en son ‘dalgasına’ karşılık olarak açıklanan misilleme önlemleri çerçevesinde bir sonraki adımlar en kısa zamanda atılacaktır” denildi.

Kaynak: Sputnik Türkçe