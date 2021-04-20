Son dakika... ABD'nin Moskova Büyükelçisi Washington'a dönecek
ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sulliavn'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üstüne bu hafta içinde istişareler için Washington'a döneceği belirtildi.
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