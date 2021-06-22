Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden Türkiye Açıklaması

22 Haziran 2021 Salı, 11:44

RIA haber ajansına verdiği demeçte, mevcut rezervasyon ve fiyat dinamikleri üzerinden konuşan Lomidze, 2021 yaz sezonuna ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Lomidze, koronavirüsle ilgili ek kısıtlamalar olmadığı taktirde Antalya ve Ege’deki tatil beldeleri ile İstanbul dahil tüm güzergahlara 22 Haziran’dan eylül sonuna kadar yaklaşık 3 milyon turistin gelebileceğini kaydetti. Bu sayıya nisan-haziran dönemindeki uçuş kısıtlamaları nedeniyle Türkiye’ye gidemeyen yolcuların da dahil olduğunu vurgulayan dernek başkanı, hava koşulları ve fiyatların uygun olmaya devam etmesi durumunda sezonun ekim ayında da devam edebileceğini ifade etti.

“BU YAZ KESİNLİKLE DAHA İYİ OLACAK”

Bu yıl sezonun ağustos yerine haziran ayında başladığını vurgulayan Lomidze, “Rus turist akışı açısından Türkiye için 2021 yaz sezonu kesinlikle bir öncekinden daha iyi olacak” yorumunda bulundu. Ayrıca uçuşların coğrafyasının da genişletildiğini hatırlatan ATOR Başkanı, “2020'de 7 şehirden Türkiye'ye uçuşlar başlamıştı, daha sonra liste kademeli olarak 21'e genişledi. Bu yaz Rusya'nın 32 şehrinden Türkiye'ye uçuşlara izin veriliyor” ifadelerini kullandı.

1 GÜNDE 10 BİN TURİST

Rus turistlerin bulunduğu ilk uçak, seferlerin yeniden başlamasının ardından 22 Haziran sabahı Antalya'ya ulaştı. Gün boyunca, Rusya'dan 44 uçuş yapılması planlanırken, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 22 Haziran günü yaklaşık 10 bin Rus turistin geleceğinin beklenildiği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılması kararı, yeni koronavirüs enfeksiyonunun Rusya Federasyonu'na ithalini ve yayılmasını önlemek için daha önce uçuşlara kısıtlama getiren Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından alınmıştı.